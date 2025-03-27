Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kadir Gecesi\'nde Erenler\'de Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Erenler'de vatandaşlarla kucaklaştı. Kadir Gecesi dolayısıyla Gıyasettin Benli Camii'nde namaz çıkışı vatandaşlara helva ikram eden Alemdar, sohbet ettiği bölge halkını taleplerini dinleyip not aldı. Alemdar, "Allah dualarımızı kabul etsin, Kadir Gecemiz mübarek olsun. Bayrama da hep birlikte sağlıkla ulaşmayı nasip etsin" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Erenler'de vatandaşlarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 ilçede gerçekleştirilen helva dağıtımı gerçekleştirilirken, Gıyasettin Benli Camii'nde namaz çıkışı vatandaşlara helva ikram eden Başkan Alemdar, Kadir Gecesi ile ilgili güzel dileklerini, dualarını paylaştı. Programda Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Ömer Barik, MHP İlçe Başkanı Mustafa Tamer ve meclis üyeleriyle yer aldı.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Alemdar, "Böylesine güzel bir gecede vatandaşlarımızla birlikte olmanın huzuru paha biçilemez. Ramazan ayı boyunca şehrimizi adım adım gezdik, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu mübarek gecede Erenler ilçemizi ziyaret edelim istedik. Allah dualarımızı kabul etsin, Kadir Gecemiz mübarek olsun. Bayrama da hep birlikte sağlıkla ulaşmayı nasip etsin" diye konuştu.

Daha sonra Hacıoğlu Kuzey Makedonyalılar ve Mecitliler Derneğini de ziyaret eden Başkan Alemdar, dernek başkanı Bilal Bilir ve üyelerle çay sohbetinde buluştu. Başkan Alemdar, "Gençlerimizin şehrimizle ilgili düşünceleri, hayallerini çok önemsiyorum. Her fırsatta tecrübelerimi paylaşıyor, gençlerle istişarelerde bulunuyorum. Birbirimize destek olur, kenetlenirsek şehrimizi de çok daha iyi noktalara taşır, sizlere daha güzel bir şehir inşa edebiliriz. Daha sosyal, daha dirençli ve daha yeşil bir şehir için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Başkan Alemdar programlarının son durağında ise kahvehane ziyareti yaparak vatandaşların görüş ve taleplerin kulak verdi. - SAKARYA