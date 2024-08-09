Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı SGM Yaz Kursu Son Buldu

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) öğrencileri yaz kursuna hazırladıkları gösteriler, workshoplar, geleneksel oyunlar ve dans aktiviteleriyle renkli bir veda gerçekleştirdi. Büyük bir heyecana sahne olan final programı, çocukları ve ailelerine unutulmaz bir hatıra yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) yaz sezonu boyunca gerçekleştirilen 'Yaz Okulu' keyifli bir dönemi geride bıraktı. Akyazı SGM'nin yaz dönemi kapanışı da dönem boyunca yapılan dersler gibi görkemli oldu. Bina önünde tüm eğitmenler, aileler ve öğrenciler kapanış organizasyonunda bir araya geldi. 7-14 yaş aralığındaki minikler, yaz dönemi boyunca öğrendikleri yeteneklerini bu gösteride sergiledi. Mutfak, müzik, satranç, gitar, piyano, akıl oyunları, ukulele, drama, robotik kodlama, karakalem, tasarım, becerili eller, resim, halk oyunları ve tiyatro dersi öğrencileri yıl boyu keşfettikleri yetenekleri bu gösteride sergiledi.

Dans gösterileri, halk oyunları şovları, geleneksel çuval, ip çekme ve renkli oyunlar final gününü adeta bir görsel şölene dönüştürdü. 7-14 yaş arası minikler sanatsal alanda aldıkları eğitimlerin sonunda kurulan stantlarında birbirinden güzel gösteriler ve workshop uygulamaları yaptı. Programa katılan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, yarışmalarda derece alan öğrencilere hediye takdim ederek öğrencilere dondurma ikram etti. Minikler kapanış programı sonunda dilek ağacına hayallerini yazıp astı ve etkinlik yine renkli bir görüntüyle son buldu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Her bir branşta farklı başarılar elde eden, kişisel gelişim konusunda önemli bir yol kat eden öğrenciler bu programlarla aynı zamanda sosyal hayatın merkezinde kalıyor. Onların mutluluğu bizim de heyecanımızı artırıyor ve yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Özel çocuklar için ders zili çok yakında yeniden çalacak" denildi. - SAKARYA