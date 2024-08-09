Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı SGM Yaz Kursu Son Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı SGM Yaz Kursu Son Buldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı SGM Yaz Kursu Son Buldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) öğrencileri yaz kursuna hazırladıkları gösteriler, workshoplar, geleneksel oyunlar ve dans aktiviteleriyle renkli bir veda gerçekleştirdi.

09.08.2024 12:55  Güncelleme: 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) öğrencileri yaz kursuna hazırladıkları gösteriler, workshoplar, geleneksel oyunlar ve dans aktiviteleriyle renkli bir veda gerçekleştirdi. Büyük bir heyecana sahne olan final programı, çocukları ve ailelerine unutulmaz bir hatıra yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) yaz sezonu boyunca gerçekleştirilen 'Yaz Okulu' keyifli bir dönemi geride bıraktı. Akyazı SGM'nin yaz dönemi kapanışı da dönem boyunca yapılan dersler gibi görkemli oldu. Bina önünde tüm eğitmenler, aileler ve öğrenciler kapanış organizasyonunda bir araya geldi. 7-14 yaş aralığındaki minikler, yaz dönemi boyunca öğrendikleri yeteneklerini bu gösteride sergiledi. Mutfak, müzik, satranç, gitar, piyano, akıl oyunları, ukulele, drama, robotik kodlama, karakalem, tasarım, becerili eller, resim, halk oyunları ve tiyatro dersi öğrencileri yıl boyu keşfettikleri yetenekleri bu gösteride sergiledi.

Dans gösterileri, halk oyunları şovları, geleneksel çuval, ip çekme ve renkli oyunlar final gününü adeta bir görsel şölene dönüştürdü. 7-14 yaş arası minikler sanatsal alanda aldıkları eğitimlerin sonunda kurulan stantlarında birbirinden güzel gösteriler ve workshop uygulamaları yaptı. Programa katılan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, yarışmalarda derece alan öğrencilere hediye takdim ederek öğrencilere dondurma ikram etti. Minikler kapanış programı sonunda dilek ağacına hayallerini yazıp astı ve etkinlik yine renkli bir görüntüyle son buldu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Her bir branşta farklı başarılar elde eden, kişisel gelişim konusunda önemli bir yol kat eden öğrenciler bu programlarla aynı zamanda sosyal hayatın merkezinde kalıyor. Onların mutluluğu bizim de heyecanımızı artırıyor ve yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Özel çocuklar için ders zili çok yakında yeniden çalacak" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sakarya, Akyazı, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı SGM Yaz Kursu Son Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:11 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024’te gümüş madalya kazandı Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
22:49 Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor’u 2-1 yendi Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:39 Sadece Yozgat ve İngiltere’de var Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı Sadece Yozgat ve İngiltere'de var! Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 23:36:02. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı SGM Yaz Kursu Son Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement