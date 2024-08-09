Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hemşehri Buluşmaları Başlıyor - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hemşehri Buluşmaları Başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hemşehri Buluşmaları Başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sakarya Kültür Sanat Festivali programı çerçevesinde Hemşehri Buluşmaları başlıyor. Millet Bahçesi'nde düzenlenecek festivalde Rumeli-Balkan, Kafkas, Karadeniz, Anadolu ve Yerel kültürü hemşeri buluşmaları, Sakaryalıların yaz akşamlarına renk katacak.

09.08.2024 11:31  Güncelleme: 11:32
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenecek hemşehri buluşmaları 9 Ağustos Cuma günü Rumeli-Balkan Kültür buluşmasıyla başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sakarya Kültür Sanat Festivali programı çerçevesinde Hemşehri Buluşmaları başlıyor. Millet Bahçesi'nde düzenlenecek festivalde Rumeli-Balkan, Kafkas, Karadeniz, Anadolu ve Yerel kültürü hemşeri buluşmaları, Sakaryalıların yaz akşamlarına renk katacak. 9-10-11 ve 12 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek hemşehri buluşmalarının ilki Rumeli-Balkan Kültür Buluşmasıyla başlayacak. Saat 11.00'da kurulacak yöresel dernek stantlarıyla başlayacak programda akşam 19.00'da halk oyunları, folklor gösterileri, konserler ve sahne performanslarıyla yaz akşamını renklendirecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hemşehri Buluşmaları Başlıyor - Son Dakika

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