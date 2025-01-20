Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karnesini Alan Miniklere Sinema Keyfi Sunuyor

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, karnesini alan minikleri unutmadı. Yarıyıl boyunca yoğun ders programları ile yorulan minikler tatilin ilk gününde Ofis Sanat Merkezi'ndeki (OSM) film gösterimleri ile stres attılar. Yaramaz Takımı Zaman Yolcuları ve İki Kafadar animasyon filmleri çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hayatın her alanında çocukların, gençlerin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Eğitim öğretim yılının ilk yarısını karne sevinciyle bitiren minikler ve aileleri, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği sinema etkinliğinde stres attı. Ara yıl tatiline çıkan minikler ve aileleri, "Yaramaz Takımı Zaman Yolcuları" ve "İki Kafadar" animasyon gösterimi ile keyifli vakit geçirdiler. Katılımların ücretsiz olduğu etkinlikler, ara tatil boyunca sürpriz programlar ile devam edecek.

Bu tür etkinliklerin çocuk gelişiminde önemli izler bıraktığını belirten Mustafa Teke, "Çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmeleri için sürekli bir arayış içerisindeyiz. Bu tarz etkinlikler için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" derken, İclal Kan ise, "15 tatile girmiş bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin bizlere sağladığı imkanlarla bu filme geldim, çok mutlu oldum" dedi.

Çok heyecanlandığını belirten Mustafa Uysal, "Çok heyecanlandım. Bu tarz etkinliklerin artarak devam etmesini talep ediyorum" derken, ebeveynler içinde güzel aktivite olduğunu belirten Yasemin Kuyum, "Çocuklara değişiklik olduğu için çok memnunuz. Bu tarz etkinlikler biz veliler ve çocuklarımız için çok önemli" derken, çocukları ile etkinlik aradıklarını belirten Güler Kan ise, "Çocuklarımız ile nasıl vakit geçirebiliriz diye düşünen biz veliler için bu etkinlikler çok güzel" şeklinde konuştu. Zeliha Kotan ise, "Yarıyıl boyunca ders çalışan çocuklarımız için en azından bir nefes aldı" ifadelerine yer verdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yarıyıl boyunca çok çalışan minik çocuklarımız ve velilerini sinema gösterimi ile bir araya getirdik. Karne sevinci yaşayan çocuklarımız iki farklı animasyon gösterimi ile keyifli vakit geçirdiler. Ara tatil boyunca sürpriz etkinlikler ile çocuklarımız ile buluşmaya devam edeceğiz" denildi. Büyükşehir, kültür takvimlerinde çocuklara yönelik bilgilendirici, eğlenceli ve keyifli etkinlikler sunuyor. - SAKARYA