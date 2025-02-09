Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Kadınlara Özel Gezi Programı - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Kadınlara Özel Gezi Programı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'nden Kadınlara Özel Gezi Programı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çalışan kadınlar ve ev hanımları için Adapazarı Ticaret Müzesi'ne düzenlediği gezi ile katılımcılara stresli yaşamlarına kısa bir mola sunarak, ‘Aile İçi İletişimsizlik ve Çözüm Yolları’ konulu seminerle de destek oldu.

09.02.2025 18:21  Güncelleme: 18:23
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çalışan kadınlar ve ev hanımları için Adapazarı Ticaret Müzesi'ne gezi gerçekleştirdi. Kadınlar kahve sohbetinde buluşarak stresli geçen hayatlarına kısa bir mola verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik programlarına ve faydalı aktivitelere devam ediyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi son olarak, çalışan anneler ve ev hanımlarını bir günlük gezi programında buluşturdu. Yaklaşık 30 katılımcının yer aldığı program, ilk olarak Adapazarı Ticaret Müzesi ziyaretiyle başladı. Anneler, rehber eşliğinde gezilen müze deneyimiyle şehrin ticaret tarihini detaylıca öğrendi. Müze gezisi sonrası Yeşilay Gençlik Merkezi'nde buluşuldu. Burada annelere, formatör Esra Gök "Aile İçi İletişimsizlik ve Çözüm Yolları" konulu bir seminer verdi. Katılımcılara aile içi iletişimde karşılaşılan sorunlar için çözüm önerileri ve hayata dair yeni bakış açıları aktarıldı. Programın son durağı ise Nehir Çikolata Evi oldu. Kadınlar kahve eşliğinde tatlı sohbetlerle keyifli bir gün geçirdi, Lezzetli çikolataların tadına bakan anneler, bu anlamlı gün için Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Kadınlara Özel Gezi Programı - Son Dakika

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