Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden 'Kent Rehberi' Dijital Platformu - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden 'Kent Rehberi' Dijital Platformu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'nden \'Kent Rehberi\' Dijital Platformu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirle ilgili tüm bilgileri tek çatı altında toplayan 'Kent Rehberi' adlı dijital platformu hizmete sundu. Kullanıcı dostu ara yüzü ile nöbetçi eczaneler, hastaneler ve bisiklet yolları gibi bilgilere tek tıkla erişim sağlıyor.

20.05.2025 17:08  Güncelleme: 17:10
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirle ilgili tüm bilgileri tek çatı altında toplayan dijital bir platformu uygulamaya aldı. 'Kent Rehberi' adıyla hizmete sunulan yenilikçi sistem; kullanıcı dostu ara yüzüyle, vatandaşların şehirde ihtiyaç duyabileceği harita tabanlı verilere kolayca erişmesini sağlıyor. Nöbetçi eczanelerden bisiklet yollarına, otoparktan hastanelere ve toplanma alanlarına kadar pek çok bilgiye artık tek tıkla ulaşılabiliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Kent Rehberi' adıyla yeni bir dijital platformu yayına aldı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen dijital platform hem Sakaryalılara hem de kenti ziyaret eden misafirlere yol gösterici nitelikte içerikler sunuyor. 'Kent Rehberi' adlı dijital platform, içerisinde yer alan kent, imar, afet ve bisiklet olmak üzere dört ana rehberle şehri daha planlı, güvenli ve erişilebilir kılmayı amaçlıyor. Kent Rehberi, nöbetçi eczaneler, otoparklar, hastaneler, sosyal tesisler gibi şehirde sıkça ihtiyaç duyulan noktalara hızlı ve pratik erişim imkanı sunuyor. Akıllı harita altyapısıyla desteklenen sistem, kullanıcıların anlık ihtiyaçlarını karşılamasını kolaylaştırıyor.

Dijital platformun içinde muhtemel afet durumlarında güvenli hareket edebilmek için hazırlanan afet rehberiyle toplanma alanları, acil çıkış yolları ve son depremler gibi kritik verileri kullanıcılarla buluşturuluyor. Geliştirilen platform, vatandaşların afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmasına katkı sunuyor. Sakarya'da bisiklet kullanımını destekleyen Bisiklet Rehberi ise, şehirdeki bisiklet yolları, park noktaları, SAKBİS istasyonları ve tamir alanlarını tek harita üzerinde sunuyor. Çevreci ulaşımı teşvik eden sistem, aynı zamanda alternatif sürüş rotalarıyla keyifli bir bisiklet deneyimi vadediyor. İmar Rehberinde ise vatandaşların ilçe, mahalle, ada ve parsel bazlı detaylara ulaşabileceği, nazım ve uygulama imar planları ile çevre düzeni planlarını tek noktada görebileceği bir yapı sunuyor. Platform sayesinde yapılaşma şartları ve şehir gelişimi anlık olarak takip edilebiliyor.

Şehri keşfetmenin en kolay yolu olan Kent Rehberi, Büyükşehir Belediyesi tarafından daha işlevsel ve güçlü bir altyapı kavuşturulan ve IOS ve Android markette yer alan "Sakarya Büyükşehir" uygulamasıyla entegre edildi. Günlük yaşamı kolaylaştıran dijital rehbere https://rehber.sakarya.bel.tr/ adresinden kolayca ulaşılabiliyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden 'Kent Rehberi' Dijital Platformu - Son Dakika

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