Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Ulaşım Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Ulaşım Bilgilendirmesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'nden Öğrencilere Ulaşım Bilgilendirmesi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın öğrencilere yönelik hayata geçirdiği ücretsiz ve indirimli ulaşım imkanı için öğrencilere önemli bir bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerin vize işlemlerini yapmaları gerektiği ve bu işlemlerin ücretsiz olduğu belirtildi.

14.08.2024 14:32  Güncelleme: 14:34
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın öğrencilere yönelik hayata geçirdiği ulaşımda ücretsiz ve indirimli ulaşım imkanı için Büyükşehir'den öğrencilere önemli bir bilgilendirme yapıldı. Açıklamada öğrencilerin Kart54 noktalarında vize işlemlerini yapması gerektiği, vize işlemlerinin için herhangi bir belge gerekmeden ücretsiz yapılacağı belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın seçim vaatleri arasında bulunan, seçim sonrasında ilk mecliste karara bağlanan ilkokul ve ortaokula ücretsiz, lise ve üniversitelilere yüzde 54 indirimli ulaşım uygulaması için Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından bir bilgilendirme paylaşıldı. Yapılan bilgilendirme kapsamında yeni eğitim öğretim yılı öncesi ücretsiz ve indirimli seyahat etmek için tüm öğrencilerin vize işlemlerini yaptırması gerektiği ifade edildi. Orta Garaj karşısı Kart54 taş bina ve Ofis İlçe Otobüs Duraklarında yer alan Kart54 noktasından yapılacak vize işlemleri için Büyükşehir, öğrencilerden belge talep etmiyor. Öğrencilerin ivedilikle vize işlemlerini gerçekleştirmesi gerektiği belirtildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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