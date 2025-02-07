Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'nden Soğuk Kış Günlerinde Sıcak Çorba İkramı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kar yağışıyla geçen soğuk günlerde sokaklarda olan vatandaşlara çorba ikram ederek yürekleri ısıttı. Şehrin farklı noktalarında yapılan çorba ikramı vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket etmeye devam ediyor. Sosyal dayanışma ruhunu canlı tutan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kar yağışıyla geçen soğuk günlerde sokakta bulunan vatandaşlara sıcak çorba ikram etti. Aşevi'nde hazırlanan sıcak çorbalar, şehrin en kalabalık noktalarında soğuk havalarda mesai yapan emekçilere, esnaflara ve vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşların soğuk havada içini ısıtan bu ikram, büyük bir memnuniyetle karşılandı. - SAKARYA