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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Youtube ve Oyunların Gerçek Yüzü söyleşisi - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Youtube ve Oyunların Gerçek Yüzü söyleşisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 13 Aralık Çarşamba günü Youtuber Sertaç Güngör'ün konuşmacı olarak katılacağı 'Youtube ve Oyunların Gerçek Yüzü' konulu söyleşi düzenleyecek. Söyleşi, saat 10.30'da Şeyh Edebali Cami'de gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'nden Youtube ve Oyunların Gerçek Yüzü söyleşisi
12.12.2023 - 16:44,
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri 13 Aralık Çarşamba günü Youtuber Sertaç Güngör'ün konuşmacı olarak katılacağı 'Youtube ve Oyunların Gerçek Yüzü' söyleşisiyle devam edecek. Saat 10.30'da başlayacak söyleşi Şeyh Edebali Cami'de gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık kültür sanat etkinlikleri 13 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek 'Youtube ve Oyunların Gerçek Yüzü' konulu söyleşi ile devam edecek. Genç Enderun Kurucusu Sertaç Güngör'ün konuşmacı olarak katılacağı program Şeyh Edebali Cami'de gerçekleştirilecek. Saat 10.30'da başlayacak program ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Aralık kültür sanat etkinliklerimiz 13 Aralık Çarşamba günü Şeyh Edebali Cami'de düzenlenecek ve Youtuber Sertaç Güngör'ün katılacağı söyleşiyle devam edecek. Tüm gençlerimiz davetlidir" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Youtube ve Oyunların Gerçek Yüzü söyleşisi - Son Dakika
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