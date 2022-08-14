Büyükşehir'den Sakaryaspor taraftarlarına jest - Son Dakika
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Büyükşehir'den Sakaryaspor taraftarlarına jest

14.08.2022 16:15
Büyükşehir'den Sakaryaspor taraftarlarına jest

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakaryaspor'un Göztepe ile oynayacağı karşılaşma öncesi taraftarları mutlu edecek haberi paylaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakaryaspor'un Göztepe ile oynayacağı karşılaşma öncesi taraftarları mutlu edecek haberi paylaştı. Demokrasi Meydanı'nda 18.00 itibariyle Sakarya Atatürk Stadyumu'na ring seferleri düzenlenecek. Maç sonunda da taraftarların şehir merkezine ulaşımı sağlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 11 yıl aradan sonra Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Sakaryaspor'un evinde konuk edeceği Göztepe karşılaşması öncesi taraftarları mutlu edecek haberi paylaştı. Yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'nin talimatlarıyla Sakaryaspor-Göztepe karşılaşması öncesi ve sonrasında taraftarlarımız için ring seferlerini başlatıyoruz. Demokrasi Meydanı'nda 18.00 itibariyle Sakarya Atatürk Stadyumu'na ring seferlerimiz olacak. Karşılaşmanın ardından ise stadyumdan şehir merkezi ulaşımları için Büyükşehir Belediyesi otobüslerimiz ücretsiz bir şekilde taraftarlarımıza hizmet sunacak" denildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükşehir'den Sakaryaspor taraftarlarına jest - Son Dakika

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