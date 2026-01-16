Kırsaldaki kadınlara aile içi iletişim desteği: Uzmanlar ilçe ilçe dolaşıyor - Son Dakika
Kırsaldaki kadınlara aile içi iletişim desteği: Uzmanlar ilçe ilçe dolaşıyor

16.01.2026 16:18  Güncelleme: 16:20
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Kadın Kadına' projesi kapsamında 16 ilçede aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla saha çalışmaları başlattı. Uzman sosyolog ve psikologlar, kırsal mahallelerde kadınlara yönelik bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde başlatılan 'Kadın Kadına' projesi çerçevesinde, 16 ilçede aile bağlarının güçlendirilmesine yönelik saha çalışmaları yürütülüyor. Proje kapsamında uzman sosyolog ve psikologlar, kırsal mahallelerde kadınlarla buluşarak bilgilendirmelerde bulunuyor.

'Kırsalda Aile İçi Bağların Sevgiyle Güçlendirilmesi' başlığıyla yürütülen programın ilk ziyaretleri Erenler ve Geyve ilçelerinde gerçekleştirildi. Uzman Sosyolog Esra Kızıltan Şimşek ve Psikolog Şevval Kaya Yılmaz eşliğinde düzenlenen buluşmalarda, kırsal bölgelerde yaşayan kadınların sosyal ve psikolojik ihtiyaçları ele alındı. 18-75 yaş arası kadınlara yönelik gerçekleştirilen proje kapsamında; aile içi iletişim, çocuk ve ergenlerle sağlıklı bağ kurma, çiftler arası ilişkiler ve kişisel sınırlar gibi konular üzerinde duruluyor. Uzmanlar, kırsal yaşam içerisinde farklı sorumluluklar üstlenen kadınlara, karşılaştıkları sorunlarla başa çıkma yöntemleri hakkında bilgi veriyor. Saha çalışmalarının şehrin diğer ilçelerinde de periyodik olarak devam edeceği bildirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel, Son Dakika

