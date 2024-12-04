Sakarya\'da Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi Düzenlendi

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kurum içi eğitim programı çerçevesinde uzman sosyolog Esra Uzunoğlu, Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) personeline öfke, suç, kadına şiddet ve şiddetin tüm yönlerini anlattı, şiddeti engellemek için önemli tavsiyeler verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kurum içi eğitim ve seminerler çerçevesinde günümüzün önemli sorunları arasında yer alan kadına şiddet konusuna yer verdi. Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) çalışanlarına yönelik olarak düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetin Psiko-Sosyal Boyutları" konulu eğitim program, Sakarya Çevre Eğitim Merkezi'nde düzenlendi. Uzman Sosyolog Esra Uzunoğlu tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, kadına yönelik şiddetin nedenleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, şiddetin birey ve toplum üzerindeki yıkıcı etkileri ile çözüm yolları ele alındı.

Katılımcılara fiziksel, psikolojik, ekonomik ve dijital şiddet gibi farklı şiddet türleri hakkında bilgi verilerek, her bir türün mağdur üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak aktarıldı. Programda ayrıca şiddetle mücadelede bireysel ve toplumsal sorumluluklara vurgu yapılarak Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında detaylı bilgi paylaşıldı. Uygulamanın nasıl indirileceği ve kullanılacağı konusunda pratik bilgiler aktarıldı. Eğitimlerin son bölümünde merak edilenleri cevaplayan Uzman Sosyolog Uzunoğlu, kadına yönelik şiddetle mücadelenin bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti. Çalışanlar, şiddetin tüm yönlerinin ele alındığı ve önemli bir bilincin oluştuğu seminer için Büyükşehir'e teşekkür etti. - SAKARYA