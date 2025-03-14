Sakarya'da Kadınlar Meslek Edinme Kurslarıyla Girişimcilik Rüzgarı Estiriyor - Son Dakika
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Sakarya'da Kadınlar Meslek Edinme Kurslarıyla Girişimcilik Rüzgarı Estiriyor

Sakarya\'da Kadınlar Meslek Edinme Kurslarıyla Girişimcilik Rüzgarı Estiriyor

Sakarya'da meslek edindirme kurslarında eğitim alan kadınlar, ürettikleri ürünlerle aile ekonomilerine katkı sağlarken, girişimcilik yolunda ilerliyor. SAMEK kursları sayesinde hobi olarak başlayan el emeği üretimleri artık profesyonel bir sürece dönüşüyor.

14.03.2025 13:07  Güncelleme: 13:09
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Sakarya'da meslek edindirme kurslarında eğitim alan kadınlar, ürettikleri çanta, broş, şapka, toka, taç gibi ürünleri kazanca dönüştürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edinme Kursları (SAMEK), yaşlısından gencine, ev hanımından üniversite öğrencisine kadar herkese sadece meslek değil, aynı zamanda umut ve özgüven kazandırıyor. SAMEK'ler ev hanımlarına yeteneklerini keşfetme ve el becerilerini kazanca dönüştürme imkanı sunarak, onların girişimcilik yolunda ilerlemesine destek oluyor. Tekeler SAMEK'te eğitim alan kadınlar, el emeğiyle ürettikleri ürünleri kazanca dönüştürerek aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Her yaştan kadının bir araya geldiği SAMEK atölyelerinde, ev hanımları girişimcilik yolunda ilerliyor. Tekeler SAMEK'te sıfırdan başlayarak meslek öğrenen kadınlar ürettiklerini kazanca dönüştürmek için çalışıyor.

"Hobi olarak başlasam da zamanla bu ilgi profesyonel bir sürece dönüştü"

Kadın giyim aksesuarları atölyesinde girişimci olan 49 yaşındaki Fatma Pehlivan, "SAMEK'e hobi olarak başlasam da zamanla bu ilgi profesyonel bir sürece dönüştü. 6 yıldır el emeği ürünlerimi satışa sunuyorum. Başlangıçta sadece kendim için üretiyordum. Daha sonra çevremdeki insanların 'Bana da yap' demesiyle dışarıya satış yapmaya başladım. Şu an dışarıda satışlarımı sürdürüyor olsam da hala buraya gelerek eğitim almaya ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum. SAMEK bana sadece bir meslek kazandırmakla kalmadı aynı zamanda yeni bir bakış açısı sundu. Kursların bana kattığı her şeyden çok memnunum" dedi.

"Gelin çeyizimi bile SAMEK kurslarında hazırlamıştım"

Ev hanımlığından girişimciliğe doğru geçiş yapan 34 yaşındaki Merve Aydın ise "Bu işe 10 önce başladım. O dönemde gelin çeyizimi bile SAMEK kurslarında hazırlamıştım. Şu an bir festival için hazırlık yapıyorum. Kendi tasarımlarımı insanlara tanıtmayı hedefliyorum. Haftanın iki günü kursa geliyorum ama kurslar her gün olsa, her gün severek katılırdım. Burada olmak, üretmek ve paylaşmak bana tarifsiz bir mutluluk veriyor. Hatta bazen uyurken bile boncuk işlemeyi düşünüyorum. İşimi tutkuyla yapıyor, her anından keyif alıyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, sakarya, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da Kadınlar Meslek Edinme Kurslarıyla Girişimcilik Rüzgarı Estiriyor - Son Dakika

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