Sakarya'da Kadınlar ve Çocuklar İçin Ücretsiz Spor Okulları İkinci Dönem Kayıtları Başladı - Son Dakika
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Sakarya'da Kadınlar ve Çocuklar İçin Ücretsiz Spor Okulları İkinci Dönem Kayıtları Başladı

Sakarya\'da Kadınlar ve Çocuklar İçin Ücretsiz Spor Okulları İkinci Dönem Kayıtları Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kadınlar ve çocuklar için ücretsiz spor okullarının ikinci dönem kayıtlarını başlattı. 5 farklı branşta eğitim verilecek ve www.sakarya.bel.tr adresinden kayıt olunabilecek.

31.01.2025 17:01
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara ve çocuklara yönelik ücretsiz düzenlediği spor okullarının ikinci dönem kayıtları başladı. 5 farkla branşta eğitimlerin verileceği programlara www.sakarya.bel.tr adresinden kayıt olunabilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Herkes İçin Spor ve Her Yaşa Sağlık' mottosuyla düzenlediği kadınlara ve çocuklara yönelik spor okullarında ikinci dönem kayıtları başlıyor. Sporu tüm kesimlere yaymak, kadınları ve çocukları hareketli bir yaşama teşvik etmeyi amaçlayan spor okullarının ikinci dönem kayıtları başladı. Eğitimlere www.sakarya.bel.tr adresinden ücretsiz kayıt olunabilecek. Spor okullarıyla ilgili detaylı bilgi ise 44 44 054 (Dahili 4112 ve 4128) telefonundan alınabiliyor. Plates, Zumba, Step Aerobik, Yüzme ve Yakın Savunma Eğitimi olmak üzere 5 farklı branşta uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimlerde, anneler ve çocuklar birlikte bir yandan spor yapacak, diğer taraftan ise eğlenecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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