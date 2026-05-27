Sakarya\'da Kurban Bayramı Coşkusu

Sakarya'da sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar Kurban Bayramı namazını eda ederek bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Sakarya ve vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Camilerde bir araya gelen vatandaşlar, namazın ardından salavatlar okuyarak dualar etti. Namaz sonrası cemaat hep birlikte teşrik tekbirleri getirdi. Eda edilen namazın ardından vatandaşlar camide ilk bayramlaşmalarını gerçekleştirdi. Daha sonrasında ise sevdikleri ile bayramlaşmak ve kurbanlıklarını kesmek için evlerine doğru yola koyuldu. - SAKARYA