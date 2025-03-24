Sakarya\'da Mehter Konseri ile Çanakkale Zaferi Anıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında düzenlediği mehter konserinde ecdadın kahramanlık ve zafer marşlarıyla katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan kültür sanat etkinlikleri kapsamında anlamlı bir programa daha imza attı. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Mehter Takımı sahne aldı. Asırlardır kahramanlık ruhunu yansıtan mehter marşları, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Çanakkale Zaferi'nin ruhunu yansıtan marşlar ve kahramanlık gösterileri gerçekleştirildi. Büyük beğeni toplayan program, izleyicilerden tam not aldı. Alkış yağmuruna tutulan performans, Ramazan akşamında katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Büyükşehir, 11 ayın sultanı Ramazan'ın hazzını, ruhunu yaşatmak için birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Program takvimi ise www.sakarya.bel.tr adresinden takip edilebiliyor. - SAKARYA