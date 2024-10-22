Sakarya'da Motosiklet ve Bisiklet Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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Sakarya'da Motosiklet ve Bisiklet Denetimleri Artırıldı

Sakarya\'da Motosiklet ve Bisiklet Denetimleri Artırıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde motosiklet ve bisiklet denetimlerini sıklaştırarak sürücüleri yasalara uymaları konusunda uyarıyor.

22.10.2024 17:02  Güncelleme: 17:07
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin merkezindeki Çark Caddesi, Uzunçarşı, Atatürk Bulvarı gibi noktalarda yayaların güvenliğini ve huzurunu sağlamak için bisiklet, motosiklet sürücülerini uyararak araç yoluna yönlendirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullanan ve park ihlalinde bulunan sürücülere yönelik gerçekleştirdiği denetimleri sıklaştırdı. Denetimlerini plan ve program çerçevesinde sürdüren Zabıta ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle özellikle şehrin yaya trafiği en yoğun olan bölgeleri Uzunçarşı, Çark Caddesi ve Atatürk Bulvarı'da ansızın denetim yapan ekipler vatandaşın huzuru için devriye yapıyor. Yaya trafiğini zora sokan ve güvenlik sorunu oluşturan motosikletli, bisikletli vatandaşlar yapılan bu denetimlerde tek tek uyarılarak araç yollarına yönlendiriliyor. Son olarak Uzunçarşı'da denetim yapan Zabıta ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Vatandaşların refahı ve huzuru için 7 gün 24 saat takip ve denetimlerini aralıksız olarak sürdüren Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Araç trafiğine kapalı olan caddelerde bisiklet ve motorlu araçlarla seyahat etmek yasak. İhlal yapan vatandaşlarımızı ilk olarak gerekli uyarıları yapıyoruz. Kural ihlalinin devamını tespit ettiğimiz durumlarda ise yasal mevzuat çerçevesinde işlemler gerçekleştiriyoruz. Bu konuda denetimlerimiz sürecek. Tüm vatandaşlarımızdan da bu konuda hassasiyet bekliyoruz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Motosiklet ve Bisiklet Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

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