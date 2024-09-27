Sakarya\'da Öğrencilere Ücretsiz ve İndirimli Ulaşım Tarifesi

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı ilk ve ortaokula ücretsiz, lise ve üniversiteye ise yüzde 54 indirimli ulaşım tarifesi öğrencilerin bütçesine katkı sağladı. 3 ay gibi kısa bir sürede binlerce öğrenci bu tarife için akredite oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın öğrencilerin ulaşım maliyetlerini azaltarak bütçelerine katkı sunmak için hayata geçirdiği ücretsiz ve indirimli ulaşım tarifesi, şehirde kısa sürede büyük ilgi uyandırdı. 3 Haziran'dan itibaren başlayan uygulama kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri artık ücretsiz yolculuk yaparken, lise ve üniversite öğrencileri ise yüzde 54 indirimle ulaşım sağlıyor. Uygulamaya kısa sürede binlerce öğrencileri ilgi gösterdi.

3 ayda binlerce öğrenci

Ulaşım Dairesi Başkanlığı raporlarına göre, 3 ay gibi kısa bir sürede ilk ve ortaokul, ile lise ile üniversite öğrencilerin arasından binlercesi Kart54 merkezlerinden akredite oldu ve yeni tarifeden yararlandı.

Aile bütçesine doğrudan katkı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sosyal belediyecilik vizyonumuz doğrultusunda, belediyemize ait toplu taşıma hizmetlerinde yaptığımız düzenlemeler ile öğrencilerimizin ulaşım maliyetlerini düşürerek aile bütçelerine doğrudan katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda 3 Haziran tarihi itibariyle başlattığımız ilk-ortaokul öğrencilerine ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerine ise yüzde 54 indirimli ulaşım tarifesine kısa sürede binlerce öğrencimiz dahil oldu. Öğrencilerimiz ulaşımda ücretsiz ve indirimli yararlanabilmeleri için zorunluluk olan vize işlemini herhangi bir belge istemeksizin, Orta Garaj karşısı Kart 54 Taş Bina, Ofis İlçe Durakları (Donatım) Kart 54 Merkezi'nde gerçekleştirebilirler" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA