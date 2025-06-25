Sakarya'da Raylı Sistem Projesi İçin İlk Sondaj İşlemi Başladı - Son Dakika
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Sakarya'da Raylı Sistem Projesi İçin İlk Sondaj İşlemi Başladı

Sakarya\'da Raylı Sistem Projesi İçin İlk Sondaj İşlemi Başladı
25.06.2025 13:51  Güncelleme: 13:54
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Sakarya'nın ulaşımını geliştirmek için başlatılan Raylı Sistem Projesi'nde ilk sondaj işlemi başladı. Proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütülmekte olup 17 kilometre uzunluğunda olacak.

Sakarya'da Raylı Sistem Projesi'nde bir önemli adım daha atıldı. Şehir içi ulaşımda milat olacak projede ilk sondaj işlemi başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşımını daha iyi hale getirmek için bütüncül bir bakış açışıyla başlattığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Gar Meydanı- Şehir Hastanesi arasında 19.5 kilometreli Metrobüs Hattının ilk etabı olan Camili Kavşağı ile Gar Meydanı kısmında sona gelinirken, sevindirici bir haber de Raylı Sistem Projesi'nden geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen Raylı Sistem Projesinde saha incelemesi çalışmaları sonrası yeni bir aşamaya geçildi. 12 kilometreden 17 kilometreye uzatılan projenin ilk sondaj işlemi resmen başladı. Raylı Sistem Projesi'nin her aşamasını titizlikle takip eden Büyükşehir Belediyesi, bu projenin sadece ulaşımda değil, sosyal, ekonomik ve çevresel alanda da şehre önemli katkılar sunmasını hedefliyor. Projenin uzun süre sorunsuz ve sürdürülebilir olması için hayati önem taşıyan sondaj çalışmaları güzergah boyunca devam edecek.

Raylı sistem çalışmalarının ön hazırlık aşamasının hızla sürdürüldüğünü belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Burak Karslı, "Büyükşehir Belediyesi olarak plan ve ön fizibilite çalışmalarını yaptığımız, ilgili bakanlıktan onay alınan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne devredilen Serdivan-Adapazarı tramvay hattı hamdolsun hayata geçiyor. Ön çalışmalarının ardından, sondaj çalışmalarına başlanan projemizde, 17 kilometre hat uzunluğu, 17 istasyon ile projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın ulaşımda çizdiği rota doğrultusunda tramvay hattı, metrobüs hattı, banliyö hattı ve diğer alternatif ulaşım modelleriyle sürdürülebilir ve bütüncül bir toplu taşıma hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bu hizmetimizle birlikte konforlu, hızlı, çevreci bir ulaşımı vatandaşlarımıza kazandırmış olacağız" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Raylı Sistem Projesi İçin İlk Sondaj İşlemi Başladı - Son Dakika

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