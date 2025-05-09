Sakarya'da Suya Girmek Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sakarya'da Suya Girmek Yasaklandı

Sakarya Valiliği, boğulma vakalarını önlemek amacıyla il sınırları içindeki tüm su kaynaklarına girilmesini yasakladı. Yeni karar, vatandaşların can güvenliğini sağlamayı hedefliyor ve denetimler ilgili birimlerle yürütülecek.

09.05.2025 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Valiliği, boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla il sınırları içerisindeki tüm baraj, gölet, regülatör, sulama ve drenaj kanalları ile akarsularda suya girilmesini yasaklayan yeni bir karar aldı. Karar ile birlikte, kontrolsüz ve riskli sularda serinlemeye yönelik tüm girişimlerin engellenmesi hedefleniyor.

Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte serinlemek için suya girmenin ve can kaybıyla sonuçlanabilecek boğulma vakalarının önüne geçmek amacı ile şehirde bulunan tüm baraj, gölet, regülatör, sulama ve drenaj kanalları ile akarsulara girilmesi valilik kararıyla yasaklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kararın temel amacının vatandaşların can güvenliğini sağlamak olduğu belirtilerek, özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla kontrolsüz biçimde suya girilmesinin ciddi riskler taşıdığına dikkat çekildi. Bu tür alanlarda suya girmenin hem can güvenliğini tehdit ettiği hem de kamu düzenini bozduğu ifade edilerek, kararın 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine dayandığı belirtildi. Karara göre; 15 yaş ve üzeri bireylerin, belirtilen alanlarda suya girdikleri tespit edildiğinde idari yaptırım cezasıyla karşı karşıya kalacak. 15 yaş altı çocuklar ise derhal sudan çıkarılarak güvenli bölgelere sevk edilecek. Bu gruba ceza uygulanmayacak; ancak tekrar yaşanmaması için uyarılacaklar. Alınan karar çerçevesinde; denetimlerin polis, jandarma, belediye zabıtası ve Devlet Su İşleri (DSİ) görevlileri tarafından yürütüleceği bildirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Valiliği, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, sakarya, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da Suya Girmek Yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha

22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:28
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün hapsi isteniyor
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün hapsi isteniyor
09:25
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar Fenerbahçe’ye bedava yıldız
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe'ye bedava yıldız
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 22:41:57. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Suya Girmek Yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.