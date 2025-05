Sakarya'da Suya Girmek Yasaklandı

Sakarya Valiliği, boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla il sınırları içerisindeki tüm baraj, gölet, regülatör, sulama ve drenaj kanalları ile akarsularda suya girilmesini yasaklayan yeni bir karar aldı. Karar ile birlikte, kontrolsüz ve riskli sularda serinlemeye yönelik tüm girişimlerin engellenmesi hedefleniyor.

Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte serinlemek için suya girmenin ve can kaybıyla sonuçlanabilecek boğulma vakalarının önüne geçmek amacı ile şehirde bulunan tüm baraj, gölet, regülatör, sulama ve drenaj kanalları ile akarsulara girilmesi valilik kararıyla yasaklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kararın temel amacının vatandaşların can güvenliğini sağlamak olduğu belirtilerek, özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla kontrolsüz biçimde suya girilmesinin ciddi riskler taşıdığına dikkat çekildi. Bu tür alanlarda suya girmenin hem can güvenliğini tehdit ettiği hem de kamu düzenini bozduğu ifade edilerek, kararın 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine dayandığı belirtildi. Karara göre; 15 yaş ve üzeri bireylerin, belirtilen alanlarda suya girdikleri tespit edildiğinde idari yaptırım cezasıyla karşı karşıya kalacak. 15 yaş altı çocuklar ise derhal sudan çıkarılarak güvenli bölgelere sevk edilecek. Bu gruba ceza uygulanmayacak; ancak tekrar yaşanmaması için uyarılacaklar. Alınan karar çerçevesinde; denetimlerin polis, jandarma, belediye zabıtası ve Devlet Su İşleri (DSİ) görevlileri tarafından yürütüleceği bildirildi. - SAKARYA