Sakarya\'da Türk Halk Müziği Konseri ve Eğlence Etkinlikleri

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Sakarya'da düzenlenen Türk halk müziği konseri, Karagöz-Hacivat oyunu, palyaço ile sihirbaz gösterileri, şişme oyun parkı etkinliği ve sinema gösterimiyle 7'den 70'e herkes eğlenceli vakit geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği açık hava etkinlikleri, 7'den 70'e yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi. Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikler; sinemadan konserlere, çocuk oyunlarından tiyatroya kadar birbirinden farklı ve etkileyici programlara ev sahipliği yaptı. Program, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın Türk halk müziği konseriyle başladı. Türk halk müziğinin seçkin eserleriyle kulaklarının pası silinen vatandaşlar, daha sonra Seçkin Bayramoğlu'nun hazırlayıp sunduğu "Çoban Karagöz" isimli gölge oyununu izledi. Çocukların kahkahaya boğulduğu eğlenceli gösteri ise daha sonra yerini rengarenk bir çocuk etkinliğine bıraktı. Dolu-dolu geçen etkinliler, beyaz perdeye yansıtılan "Aslan Hürkuş Anka Adası" animasyon filmiyle son buldu. - SAKARYA