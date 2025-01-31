Sakarya'da Yaşlı Kadının Yüzü Gülerken Sosyal Destek Devam Ediyor - Son Dakika
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Sakarya'da Yaşlı Kadının Yüzü Gülerken Sosyal Destek Devam Ediyor

Sakarya\'da Yaşlı Kadının Yüzü Gülerken Sosyal Destek Devam Ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin YADEM ekipleri, yalnız yaşayan yaşlı bir kadına destek olarak ihtiyacı olan her şeyi sağladı. Yaşlı kadının kaybettiği çantası yenilendi, alışverişi yapıldı ve sağlık desteği sunuldu. Proje ile 'Sakarya'da hiç kimse, kimsesiz değil' mesajı verildi.

31.01.2025 11:25  Güncelleme: 11:27
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM ekipleri, Pamukova'da yalnız yaşayan yaşlı kadının yuvasını ısıttı. Yaşlı kadının kaybettiği çantanın yenisini alıp teslim eden ekipler, yüzlerde tebessüm oluşturdu. Ziyarette, "Sakarya'da hiç kimse, kimsesiz değil" mesajı ön plana çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi "sosyal belediyecilik" anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) şehrin dört bir yanında bir ele, nefese, yardıma ihtiyaç duyan ve kimsesiz olan yaşlıları bir an olsun yalnız bırakıyor. Son olarak, Pamukova'da bir ziyaret gerçekleştiren ekipler yalnız yaşayan Zekiye teyzenin çağrısına kulak vererek kapısını çaldı.

Yaşlı kadının taleplerini dinleyen ekipler, kaybettiği çantanın yenisini temin etti. Yaşlı kadının günlük alışverişini yapan ekipler, temel ihtiyaçları karşılayıp sağlık desteği çerçevesinde ilaçlarını aldı. Yaşlı kadının emekli maaşını çekmesine de yardımcı olan YADEM ekipleri, ödemelerini yaparken da eşlik etti. İhtiyaçları karşılanan kadının yaşadığı ev düzenlendi, yemekleri yapıldı, eve huzur iklimi taşındı. Yaşlı kadının yüzünü güldüren YADEM, moral ve dayanışma duygusunu güçlendirdi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Kimsenin kendini yalnız hissetmediği, paylaşmanın ve iyiliğin çoğaldığı bir şehir için çalışmalarımız aralıksız sürecektir. Bu şehirde kimse, kimsesiz değil" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Yaşlı Kadının Yüzü Gülerken Sosyal Destek Devam Ediyor - Son Dakika

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