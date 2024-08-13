Sakarya\'da Yüzen Kişi Denizden 6 Kiloluk Levrek Balığıyla Çıktı

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Sakarya'da yaşayan bir kişi yüzmek için girdiği Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki denizden eliyle tuttuğu 6 kiloluk levrek balığıyla çıktı.

Arifiye ilçesinde ikamet eden Çağatay Hacıoğulları, Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gitti. Burada serinlemek için suya giren vatandaş, yanında levrek balığını yüzdüğünü gördü. Bir süre takip ettiği balığı eliyle yakalayan vatandaş, sahile çıkıp yakaladığı balıkla poz verdi. Vatandaşın balığı sudan çıkartması ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - SAKARYA