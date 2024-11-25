Sakarya'da Zabıta Ekipleri Kaldırım İşgallerine Geçit Vermiyor - Son Dakika
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Sakarya'da Zabıta Ekipleri Kaldırım İşgallerine Geçit Vermiyor

Sakarya\'da Zabıta Ekipleri Kaldırım İşgallerine Geçit Vermiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir merkezindeki işlek cadde ve sokaklarda denetimlerini artırarak kaldırım işgali yapan esnafı ve araçları uyarıyor. Yaya güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, yasal işlem gerektiren durumlar da sıkı bir şekilde takip ediliyor.

25.11.2024 15:41  Güncelleme: 15:43
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşın ve esnafın huzurunu korumak için en işlek cadde ve sokaklarda denetim yapıyor. Bu çalışmalar sayesinde vatandaşın yoğun olarak kullandığı alanlarda kaldırım işgali yapan araç sürücüleri ve esnaflar uyarılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, şehir merkezinde vatandaşın huzurunu ve ticaretini korumak, sükunu sağlamak için denetimlerini sıklaştırdı. Çalışmalar son olarak şehrin merkezindeki en işlek caddeler, sokaklar ve bulvarlarda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri kaldırım işgali yapan esnafı uyardı, seyyar satıcılara ve dilencilere yönelik bir dizi denetim yaptı.

Kaldırımlara park ederek, yaya ulaşımı ve güvenliğini tehlikeye sokan araçlara uyarılar yapıldı. Kamusal alanların düzenini ve güvenliğini sağlayan Büyükşehir, kent merkezinde huzuru bozacak davranışlar sergileyen ve yaya yollarını işgal eden kişileri uyardı. Mevzuata aykırı hareket eden kişilere ise kanun çerçevesinde yasal işlem uygulandı. Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde çok sayıda ekip tarafından tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Yapılan açıklamada, "Kaldırımlara araç park eden vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Yaya güvenliğini tehlikeye sokan, ulaşımı aksatan parklanmalara karşı denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Ayrıca şehir estetiği için esnaflarımızı da kaldırım ve kamusal alanların işgaliyle ilgili duyarlı olmaya davet ediyoruz. Zabıta teşkilatımız şehrimizin huzuru ve güvenliği için çalışmalarına, denetimlerine devam edecek" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Zabıta Ekipleri Kaldırım İşgallerine Geçit Vermiyor - Son Dakika

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