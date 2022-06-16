Sakarya'dan hac kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Sakarya'dan hac kafilesi dualarla uğurlandı

16.06.2022 10:40
Sakarya'dan hac kafilesi dualarla uğurlandı

Pandemi sebebiyle ara verilen hac yolculuğu 2 yıl sonra yeniden başladı.

Pandemi sebebiyle ara verilen hac yolculuğu 2 yıl sonra yeniden başladı. Sakarya'daki ilk kafile olan 220 hacı adayı, kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Dünyayı etkisi altında korona virüs salgını tedbirleri neticesinde Türkiye'de hac ibadeti için yapılan seferlere ara verilmişti. Yaklaşık 2 yılın ardından Sakarya'dan gidecek ilk hac kafilesi için Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde program düzenlendi. Din görevlisi Adem Karadeniz'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilahiler okundu. Peygamber efendimizin doğduğu, yaşadığı ve hayatını idame ettirdiği yerlerin ziyaret edileceğinden bahseden Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, seferin çok özel bir yolculuk olacağını ifade etti. 220 hacı adayı 9 görevli olmak üzere toplamda 229 kişiden oluşan kafile, kutsal topraklara dualarla uğurlandı. - SAKARYA

Sakarya'dan hac kafilesi dualarla uğurlandı
Sakarya'dan hac kafilesi dualarla uğurlandı
Sakarya'dan hac kafilesi dualarla uğurlandı
Sakarya'dan hac kafilesi dualarla uğurlandı
Sakarya'dan hac kafilesi dualarla uğurlandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'dan hac kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika

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