Sakarya'dan İşitme Engelli Vatandaşlar Umreye Uğurlandı

Sakarya'dan İşitme Engelli Vatandaşlar Umreye Uğurlandı
15.09.2025 10:46  Güncelleme: 10:57
Sakarya'da düzenlenen programa katılan işitme engelli vatandaşlar, umre ibadetlerini yerine getirmek üzere dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Bazı vatandaşların ilk defa umreye gitmenin heyecanını yaşadığı dikkat çekti.

Sakarya'da işitme engelli vatandaşlar, kutsal topraklarda umre ibadetlerini yerine getirmek üzere dualar eşliğinde uğurlandı. Bazı işitme engelli vatandaşlar ise ilk defa umreye gittiklerini ve günlerdir uyuyamadıklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umreye gidecek işitme engelliler için Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde program düzenlendi. Uğurlamaya aileler ve yakınları da katılırken, terminalde duygu dolu anlar yaşandı. Edilen dualara işaret diliyle eşlik eden işitme engelli vatandaşlar, gözyaşları içinde kutsal yolculuğa hazırlandı. Duaların ardından otobüslerin önünde yakınlarıyla vedalaşan kafile üyeleri, duygusal anlar yaşadı. İlk kez umreye gidecek bazı engelli bireyler ise heyecandan günlerdir uyuyamadıklarını belirtti. Bu heyecan ve mutluluk, yüzlerine de yansıdı. Otobüs hareket ederken camdan el sallayan engelli vatandaşlar, dışarıda kalan aileleriyle göz göze gelerek vedalaştı.

"Gideceğimi öğrendiğim zamandan sonra sevinçten sürekli ağlıyordum"

Tümen Cami İşitme Engelli Kur'an Kursu Öğreticisi, Sakarya İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü İşaret Dili Tercümanı ve Eğitmeni Arzu Geloğlu çevirmenliği eşliğinde umreye ilk kez gittiğini belirten işitme engelli Şaban Balcı, "Çok heyecanlıyım, çok fazla düşünüyorum ve merak ediyorum. İlk defa gittiğim için çok heyecanlıyım. İnşallah orayı görünce rahatlayacağım" derken işitme engelli Kübranur Var ise, "İlk defa gidiyorum. Mutluyum, çok heyecanlıyım, anlatmak yetmez" ifadelerine yer verdi. İşitme engelli Keziban Balcı ise "Ne zaman giderim diye hep merak ediyordum. Nasip oldu, çok mutluyum çok sevinçliyim. Gideceğimi öğrendiğim zamandan sonra sevinçten sürekli ağlıyordum" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

