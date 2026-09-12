Sakarya Erenler'de resim kursu kursiyerleri güzel sanatlar fakültesini kazandı - Son Dakika
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Sakarya Erenler'de resim kursu kursiyerleri güzel sanatlar fakültesini kazandı

Sakarya Erenler\'de resim kursu kursiyerleri güzel sanatlar fakültesini kazandı
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Sakarya'da Erenler Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan Güzel Sanatlara Hazırlık Resim Kursu'na katılan öğrenciler, yetenek sınavlarında başarı göstererek güzel sanatlar fakültelerine yerleşti. Merkez Müdürü Ali Çakır, kursiyerleri ve öğretmen Bedri Alper'i tebrik etti.

Sakarya'da Erenler Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan "Güzel Sanatlara Hazırlık Resim Kursu"na katılan öğrenciler, yetenek sınavlarında gösterdikleri başarıyla Güzel Sanatlar Fakültesini kazandı.

2025-2026 eğitim-öğretim döneminde Erenler Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde düzenlenen resim kursuna katılan kursiyerler, aylar süren yoğun çalışma temposu ve verilen eğitimlerin ardından yetenek sınavlarına girdi. Çizilen yüzlerce desen ve teknik eğitimlerin sonunda öğrenciler, hayallerindeki lise ve üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerine adım attı. Kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik eden Erenler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Çakır, "Kursiyerlerimize ve bu süreçte onlara rehberlik eden, emeklerini esirgemeyen öğretmenimiz Bedri Alper'i tebrik ediyorum. Sanat da büyüyen üreten ve başaran bir toplumun erenler halk eğitimi merkezi olarak her zaman yanındayız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Erenler'de resim kursu kursiyerleri güzel sanatlar fakültesini kazandı - Son Dakika

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