Sakarya Gazeteciler Birliği'nin 4. Olağan Kongresi Sonucunda Yeni Yönetim Kurulu Oluştu

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Sakarya Gazeteciler Birliği'nin (SGB) 4. Olağan Kongresi'nde yeni yönetim kurulu N. Müjdat Çetin başkanlığında oluştu. Çetin, kongrede Sakarya Basın Sitesi konutlarının teslimine 10 Haziran 2024 Pazartesi günü itibariyle başlanacağını açıkladı.

Türkiye'nin en büyük basın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu bünyesindeki Sakarya Gazeteciler Birliği'nin (SGB) 4. Olağan Kongresi, Adapazarı'nda bulunan bir restoranda üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede divan heyeti Münir Ali Kara başkanlığında Gürkan Kılıç, Nuri Bahadır ve Orhan Topçu'dan oluştu. Üyelerin büyük bölümünün yer aldığı kongrede Başkan N. Müjdat Çetin, 3 yıllık görev süreleri içinde yapılan çalışmaları anlatırken, mesleki sorunların giderilmesinin yanı sıra ekonomik sıkıntılar sebebiyle yaşanan tasarruf tedbirleri çerçevesinde gazete ve internet haber siteleri, radyo ve televizyonlara da abone olmama, ilan ve reklam vermeme gibi sorunlarında aşılması için il genelinin yanı sıra Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu nezdinde çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Sakarya Gazeteciler Birliği'nin (SGB) TOKİ işbirliği ile Alandüzü Mahallesi'nde yapımını başlattığı 159 konutun inşaatının tamamlandığını ve 10 Haziran 2024 Pazartesi günü itibariyle hak sahiplerine dağıtılacağını ifade eden Çetin, "Bizim yaptıklarımız ortada biz meslektaşlarımızın daha iyi şartlara gelmesi için çalışıyoruz. Hiçbir iş yapamayanlar bize köstek olmak için ellerinden geleni yaptılar ama biz onlara takılmadık yolumuza baktık ve Allah'a çok şükür bugün konutlar teslim ediliyor. Hepinize hayırlı uğurlu olsun, güle güle oturun" dedi.

Müjdat Çetin, "Mesleğimize yönelik sorunların çözümü konusunda girişimlerimizi sürdürürken, meslektaşlarımızın da sosyal faaliyetlerine önem gösteriyoruz. Sizlerden ricam bu sosyal aktivitelerimize birlik beraberlik ve mesleki dayanışma için katılım sağlamanızdır" diye konuştu. Tek liste ile yapılan seçimlerde kongreye katılan üyelerin tüm oyları ile yönetim kurulu Nedim Müjdat Çetin başkanlığında; Yücel Velioğlu, Ekrem Ürdüç, Arda Aydıntepe, Ali Fikri Aşık, Burak Tokyürek, Ahmet Kaya, Betül Balcı ve Mehmet Karakaş'tan oluştu. Denetim Kurulu'na Safa Polat, Serkan Ok ve Metin Işıker getirildi. - SAKARYA