Sakarya haberleri | Serdivan Meclisinde 2023 bütçesi görüşüldü - Son Dakika
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Sakarya haberleri | Serdivan Meclisinde 2023 bütçesi görüşüldü

12.10.2022 13:25
Sakarya haberleri | Serdivan Meclisinde 2023 bütçesi görüşüldü

Sakarya haber... Serdivan Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı ikinci oturumu Adem Kümbet başkanlığında gerçekleşti.

Serdivan Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı ikinci oturumu Adem Kümbet başkanlığında gerçekleşti.

Gerçekleşen meclis toplantısında 2 adet gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısında, bir önceki mecliste ilgili komisyonlara havale edilen 2 gündem maddesi oylandı. Gündem maddelerinden Serdivan Belediyesi'nin 2023 Mali Yılı Bütçesi ön plana çıkarken, görüşülen gündem maddelerinden biri oy birliği, biri oy çokluğu ile kabul edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada bir sonraki meclisin 1 Kasım 2022 Salı günü gerçekleştirileceği bildirildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya haberleri | Serdivan Meclisinde 2023 bütçesi görüşüldü - Son Dakika

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