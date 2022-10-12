Gerçekleşen meclis toplantısında 2 adet gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısında, bir önceki mecliste ilgili komisyonlara havale edilen 2 gündem maddesi oylandı. Gündem maddelerinden Serdivan Belediyesi'nin 2023 Mali Yılı Bütçesi ön plana çıkarken, görüşülen gündem maddelerinden biri oy birliği, biri oy çokluğu ile kabul edildi.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Sakarya haberleri | Serdivan Meclisinde 2023 bütçesi görüşüldü - Son Dakika

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