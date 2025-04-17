Sakarya İtfaiyesi, 2025'in İlk Üç Ayında 9 Bin 527 Kişiye Yangın Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Sakarya İtfaiyesi, 2025'in İlk Üç Ayında 9 Bin 527 Kişiye Yangın Eğitimi Verdi

Sakarya İtfaiyesi, 2025\'in İlk Üç Ayında 9 Bin 527 Kişiye Yangın Eğitimi Verdi

Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi, 2025 yılının ilk çeyreğinde 9 bin 527 vatandaşa yangın eğitimi ve tatbikat düzenledi. 60 tatbikat ve 20 farklı kuruma yangın eğitimi sağlayarak, vatandaşları olası yangın ve afet durumlarına karşı bilinçlendirdi.

17.04.2025 13:32  Güncelleme: 13:35
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Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi, 2025 yılının ilk üç ayında 9 bin 527 vatandaşa tatbikat ve yangın eğitimi verdi. Bin 400'ten fazla olaya anında müdahale eden itfaiye teşkilatı, üç aylık süreçte 60 adet gerçekçi tatbikat, 20 farklı kuruma yangın eğitimi verdi. Büyükşehir'in ateş savaşçılarıyla binlerce kişi en zor kriz anlarına hazırlandı, hayatta kalmak ve hayat kurtarmak için yapmaları gerekenleri adım adım öğrendi.

Şehrin huzuru ve güvenliği için azami gayret ve fedakarlık gösteren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, üç aylık faaliyet raporunu paylaştı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı şehir genelinde denetlemeler, tatbikatlar ve eğitimlerde aralıksız sürdürdü. Yılın ilk üç ayında İtfaiye Teşkilatı tarafından 9 bin 527 vatandaşa tatbikat ve yangın eğitimi verildi. Yaşanabilecek yangın ve afet durumlarında müdahale bilincine sahip olunması konusunda kararlılıkla çalışan Büyükşehir İtfaiyesi, üç aylık süreçte 60 tatbikat düzenledi.

20 farklı kurum ve kuruluşa yangın eğitimi veren Büyükşehir İtfaiyesi, yangın tüpünün doğru kullanımı, görev paylaşımı, yangın anında yapılması gerekenler ve yangına müdahale teknikleri gibi konuları hassasiyetle işledi. Büyükşehir'in uzman ekipleriyle binlerce kişi yangın, afet ve kriz anlarında hayatta kalmak, hayatlar kurtarmak için dikkat etmeleri gereken hususları, en önemli adımları tek tek öğrendi. Bu eğitimin içerisinde ateşe müdahale, insan kurtarma, tahliye ve afet anında güvenli yerde konumlanmak gibi çok önemli detaylar yer aldı. Şehrin güven erleri olan İtfaiye Teşkilatı 2025 yılının ilk 3 ayında bina, iş yeri, fabrika, araç yangınları olmak üzere 879 yangına anında müdahale ederek vatandaşların can ve mal kaybını önleme noktasında hayati rol oynadı.

Hayvan, insan ve trafik kazası olmak üzere 573 farklı kurtarma operasyonu gerçekleştiren kahraman itfaiye erleri en kritik olaylara dakikalar içerisinde müdahale etti. Açıklanan faaliyet raporunda ayrıca Alo 112'den gelen 2 bin 257 adet çağrının yanıt bulduğu paylaşıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya İtfaiyesi, 2025'in İlk Üç Ayında 9 Bin 527 Kişiye Yangın Eğitimi Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya İtfaiyesi, 2025'in İlk Üç Ayında 9 Bin 527 Kişiye Yangın Eğitimi Verdi - Son Dakika
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