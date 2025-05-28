Sakarya\'nın Ev Hanımları Kültür ve Yaşam Gezisine Katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev hanımlarına yönelik düzenlediği kültür ve yaşam gezisi programlarını sürdürüyor.

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen gezi programın ilk durağı olan Adapazarı Ticaret Müzesi'nde ev hanımları, Sakarya ticaret tarihinin derinliklerine indiler ve şehrin kültürel zenginliklerini tanıma fırsatı buldular. Gezi programının ikinci durağı ise Yeşilay Gençlik Merkezi oldu. Burada alanında uzman isimlerden 'Kadına Yönelik Şiddet' konulu bir seminer düzenlendi. Ev hanımları merak ettikleri sorulara cevap aldı. Gezinin son durağı ise Ofis Sanat Merkezi ve Nehir Çikolata Evi oldu. Ünlü ressam Devrim Erbil'in sanat eserlerini görmek için Ofis Sanat Merkezi'ni ziyaret eden ev hanımları eserleri hayranlıkla inceledi. Daha sonra Nehir Çikolata Evi'ni ziyaret edilerek çikolata ikramı yanında hem keyifli anlar yaşandı hem de hoş sohbetler gerçekleştirildi. - SAKARYA