Sakarya Sapanca'da dere yükseldi, boşaltılan ev saniyeler içinde yıkıldı - Son Dakika
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Sakarya Sapanca'da dere yükseldi, boşaltılan ev saniyeler içinde yıkıldı

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Sakarya Sapanca\'da dere yükseldi, boşaltılan ev saniyeler içinde yıkıldı
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Sakarya Sapanca'da şiddetli sağanak sonrası Fevziye bölgesinde su debisi tehlikeli boyuta ulaştı ve dere kenarındaki ev saniyeler içinde yıkıldı. Evin önceden boşaltılmış olması olası bir faciayı önledi; yıkım anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde aşırı yağışların ardından derenin yükselmesi neticesi bir ev saniyeler içinde yıkıldı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Bölgede etkili olan şiddetli sağanak yağışlar Fevziye bölgesinde suyun debisinin tehlikeli boyutlara ulaşmasına sebep oldu. Çamur rengine bürünen ve büyük bir hızla akan sel suları, derenin hemen kenarında bulunan evi yerle bir etti. Evin yıkılmasıyla birlikte enkazdan büyük bir toz ve moloz bulutu havaya kalkarken, sel suları yıkıntıları da sürükleyerek hızla akmaya devam etti. Evin yıkılmadan önce boşaltılmış olması muhtemel bir faciayı önlerken, yaşanan bu korkunç olay an be an görüntülendi.

Kaynak: İHA
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