Sakarya Üniversitesi öğrencileri SEDAŞ\'ı ziyaret etti

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Sakarya Üniversitesi öğrencileri teknik gezi kapsamında SEDAŞ'ı ziyaret etti. Ziyarette sektör ve SEDAŞ hakkında sunumlar yapıldı, öğrencilerin soruları yanıtlandı ve eğitim sahası gezildi.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) Sakarya Üniversitesi öğrencilerini misafir etti. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden 43 öğrenci, Prof. Dr. Yılmaz Uyaroğlu eşliğinde SEDAŞ'a teknik gezi düzenledi. SEDAŞ İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne bağlı Teknik Akademi yöneticileri, öğrencilere elektrik dağıtım hizmetleri konusunda teknik teorik ve pratik sunumlar yaptı. Ziyarette öğrenciler ayrıca SEDAŞ'ın dağıtım faaliyetleri, teknolojik yatırımları, yenileme ve bakım çalışmaları, şebeke üzerinde manevra yapma teknikleri ve iş güvenliği çalışmaları ile ilgili de detaylı bilgiler aldı. - SAKARYA