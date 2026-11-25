Sakarya Valiliği görevine Batman Valisi Ekrem Canalp atandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sakarya Valiliği’nde görev değişikliği yaşandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sakarya Valiliği'nde görev değişikliği yaşandı. Sakarya Valisi Rahmi Doğan, İçişleri Bakanlığı emrine alınırken, Sakarya Valiliği görevine Batman Valisi Ekrem Canalp atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname kapsamında mülki idare amirliklerinde görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Kararnameyle Sakarya Valisi Rahmi Doğan içişleri Bakanlığı emrine alındı. Doğan'ın yerine Batman Valisi Ekrem Canalp, Sakarya Valisi olarak atandı.
Kaynak: İHA
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