Sakarya Valisi, Adapazarı\'nın Kentsel Dönüşüm ve Müzelerini İnceledi

Adapazarı Belediyesi'nin vizyon projeleri, Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi, Adapazarı Ticaret Müzesi ve Adapazarı Mutfak Kültürü Müzesi'ni yerinde inceleyen Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Adapazarı Belediyemizin şehir estetiği, kültürel mirasın korunması ve sosyal yaşamın güçlendirilmesi adına yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledik. Gerek kentsel dönüşüm alanındaki titizlik gerekse müze projelerindeki özgünlük gerçekten takdire şayan. Bu anlamlı çalışmalar için Mutlu Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum" dedi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile birlikte, şehrin kalbinde hayata geçirilen Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Alanı, Adapazarı Ticaret Müzesi ve restorasyon çalışmaları devam eden Adapazarı Mutfak Kültürü Müzesi projelerini yerinde inceledi. İlk olarak Ada Hayat Şantiyesinde detaylı incelemelerde bulunan ve proje süreçleri ile ilgili Başkan Işıksu'dan bilgi alan Vali Doğan, "Şehrin merkezinde tarihi dokuya saygı göstererek yürütülen bu dönüşüm çalışmaları, Adapazarı'na hem yeni bir soluk hem de önemli bir prestij kazandıracak" diye konuştu. Vali Doğan'ın inceleme gezisinde Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi yüklenici firması Dünyalar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dünya ve şantiye ekibi de hazır bulundu.

Adapazarı Ticaret Müzesi'ni ziyaret ederek detaylı bilgi alan Vali Doğan, "Adapazarı Ticaret Müzesi, şehrin geçmişini yaşatmak, genç kuşaklara ticaret kültürünü aktarmak açısından çok anlamlı bir proje. Burada verilen emek için Mutlu Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" diyerek Başkan Mutlu Işıksu'ya teşekkür etti. Tarihi Millet Hamamı'nda restorasyon çalışmaları devam eden Adapazarı Mutfak Kültürü Müzesi projesini yerinde inceleyen Vali Doğan, Başkan Işıksu'dan gelinen son süreci dinledi. Doğan ayrıca Sakarya Valiliği Şiddeti İzleme ve Önleme Merkezi'ni (ŞÖNİM) ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti.

Ziyaretleri değerlendiren Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Adapazarı Belediyemizin farklı alanlarda yürüttüğü üç önemli projeyi de yerinde inceledik. Her biri kendi alanında değerli ve şehir aidiyetine, şehrimizin sosyal, kültürel ve fiziki gelişimine katkı sunan, değer kazandıran çalışmalar. Mutlu Başkanımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Mutlu Işıksu ise Vali Doğan'a teşekkür ederek, "Adapazarı'nın kalbinde yükselen dönüşümü, geçmişten geleceğe uzanan bir bakışla birlikte değerlendirdik. Tarihi gözeten, kültürü yaşatan, şehre değer katan her çalışmayı; kararlılıkla, özenle ve ortak bir sorumlulukla yürütmeye devam edeceğiz. Valimize destekleri ve nazik ziyaretleri için gönülden teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - SAKARYA