Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan İHA'ya kutlama - Son Dakika

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Enver Ören tarafından 1993 yılında kurulan İhlas Haber Ajansı (İHA) 29'uncu kuruluş yıldönümü sebebiyle Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kutlama mesajı gönderdi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İHA'nın 29'uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi. Vali Kaldırım, ajansın yaptığı çalışmalar, sınırları aşan haber ağı ve yerel basın kuruluşlarına büyük katkı sağladığına dikkat çekti. Ajansın yaptığı haber çalışmalarıyla Türkiye'nin 81 ilinin sesini duyurduğunu ve Türkiye ile diğer ülkeler arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Vali Kaldırım, İhlas Haber Ajansı Sakarya İl Temsilciliğine gönderdiği kutlama mesajında, "Basın meslek ilkeleri doğrultusunda tarafsız, güvenilir, objektif haber anlayışı ile toplum ve menfaatlerini her zaman ön planda tutarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi, aydınlatılması, demokrasimizin işlerlik kazanması hususlarında önemli hizmetler ifa eden İhlas Haber Ajansı'nın 29. Kuruluş yıldönümünü tebrik eder, yayın hayatınızda başarılarınızın devamını dilerim. Bu vesile ile İhlas Haber Ajansı'nın tüm yönetici ve çalışanlarına selamlarımı sunarım" dedi. - SAKARYA