Salah'ı Gören Teyzelerin Eğlenceli Tepkisi - Son Dakika
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Salah'ı Gören Teyzelerin Eğlenceli Tepkisi

Salah\'ı Gören Teyzelerin Eğlenceli Tepkisi
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Trabzon'daki teyzeler, Salah'ı görünce sosyal medyada viral olan eğlenceli anlar yaşadı.

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yeni transferi Muhammed Salah'ı dün ilk kez köylerinde görüp, görüntüsünü telefonla çekip "O ne bilama bişe" diyerek sosyal medyada gündem olan teyzeler o anları anlattı.

Reklam filmi çekimi için Salah'ın Araklı ilçesi Marzuba mahallesine geleceğini duyan Emine Aygün (48) oğlunu alarak ilçe merkezinden mahallesine geldi. Arkadaşı Seher Güven (45) ile cep telefonu ile Salah'ın geleceği yeri beklemeye başlayan 2 arkadaş, mahallerine lüks bir cip ile gelen Salah'ın araçtan indiğini görünce o anları kayda aldı.

Emine Aygün'ün o anları cep telefonu ile kayda alırken "Ahana da geldi. O ne bilama bir şey. O ne du, göya bir şey. Gız bu ne gada güççük. Gördüm çizikli tişötü var" tepkisi sosyal medyada büyük beğeni topladı, izleyenleri güldürdü.

Emine Aygün o anlar için "Muhammed Salah'ı görmek istedik. Transferinden çok mutlu olduk. Bırakmadılar bizi yakından görelim. Biz de uzaktan beklerken sülale olarak çok uzun boylu olduğumuz için video çekerken minyon tipli geldi bana 'Bilama bir şey' dedim. Espri olarak söyledik, gündem oldu" dedi.

Seher Güven ise arkadaşının şivesinin herkesin ilgisini çektiğini, hem Salah'ı gördükleri hem de köylerinin tanındığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

Trabzon, Magazin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Salah'ı Gören Teyzelerin Eğlenceli Tepkisi - Son Dakika

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