Salda Gölü'nde Atlı Jandarma Devriyesi - Son Dakika
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Salda Gölü'nde Atlı Jandarma Devriyesi

Salda Gölü\'nde Atlı Jandarma Devriyesi
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Salda Gölü'nde atlı jandarma timleri, güvenlik ve doğal koruma için devriye yapıyor.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR)- Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğiyle her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Salda Gölü'nde, atlı jandarma timlerinin devriye faaliyetleri sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı, atlı jandarma timinin Salda Gölü'ndeki devriyesinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki "Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Mirası" listesinde yer alan, Mars'ın Jezero Krateri'ndeki eski göle benzetilen Salda Gölü'nü geçen yıl yaklaşık 450 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Yoğun ziyaretçi hareketliliğinin yaşandığı bölgede hem vatandaşların güvenliğinin sağlanması hem de doğal güzelliklerin korunması amacıyla jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

2020 YILINDAN BU YANA GÖREV YAPIYORLAR

Salda Gölü ve çevresindeki ormanlık alanların yoğun ziyaretçi sayısından olumsuz etkilenmemesi amacıyla 2020 yılının yaz döneminden itibaren bölgede atlı jandarma timleri görev yapıyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan (JAKEM) geçici olarak görevlendirilen atlı jandarma timi, bu yaz sezonunda da Salda Gölü'ndeki görevine başladı. Özellikle araçların giriş yapamadığı ormanlık ve sahil kesimlerinde devriye gerçekleştiren ekipler, önleyici kolluk faaliyetleriyle bölgedeki güvenliğin sağlanmasına katkı sunuyor.

ARAÇLARIN GİREMEDİĞİ ALANLARDA DEVRİYE

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından atlı jandarma timlerinin Salda Gölü kıyısındaki devriyesine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiyemizin incisi Salda Gölü'nde yerli ve yabancı misafirlerimizin güvenliği Atlı Jandarma Timlerimize emanet. Doğal güzelliklerimizi korumak ve huzuru sağlamak amacıyla, araçların giremediği ormanlık ve sahil alanlarında önleyici devriye faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Salda Gölü'nde Atlı Jandarma Devriyesi - Son Dakika

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