Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk'tan olay karar - Son Dakika
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Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk'tan olay karar

Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk\'tan olay karar
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Hazırlık maçında Villarreal'e 2-1 yenilen Galatasaray'da maçın başında kırmızı kart gören Okan Buruk açıklama yapmadan stadyumu terk etti. Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu'nun da açıklama yapmaması dikkat çekti.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, son özel maçında İspanyol ekibi Villarreal ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekibin 2-1 mağlup ayrıldığı karşılaşmaya, teknik direktör Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kart ve maç sonrası yaşananlar damga vurdu.

OKAN BURUK 5. DAKİKADA OYUN DIŞI

Mücadelenin başlama düdüğünden kısa bir süre sonra, hakemin kararlarına sert tepki gösteren ve yoğun itirazlarda bulunan Okan Buruk, müsabakanın henüz 5. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Tecrübeli çalıştırıcı, mücadelenin kalan bölümünü tribünden takip etmek zorunda kaldı.

Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk'tan olay karar

NE OKAN BURUK NE DE YARDIMCISI KONUŞTU

Maçın tamamlanmasının ardından stadyumdan ayrılan sarı-kırmızılı kafilede sessizlik hakimdi. Okan Buruk, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadan stattan ayrıldı. Buruk'un yanı sıra yardımcısı İrfan Saraloğlu da maç sonu röportajına katılmadı.

İrfan Saraloğlu, Galatasaray, Villarreal, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk'tan olay karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Öcal Çınar Öcal Çınar:
    İtici bücür 22 0 Yanıtla
  • Mehmet Hüseyinçelebi Mehmet Hüseyinçelebi:
    Şimdiden kendine alan açıyor, fırsatını bulursa bir arıza çıkarıp gidebilir. Normalde hazırlık maçında bunu yapması saçmalık. 14 1 Yanıtla
  • oktay DENİZ oktay DENİZ:
    Saygısızlık 7 0 Yanıtla
  • Önder Akbayır Önder Akbayır:
    atacak yalan kalmadı hepsini kullandı 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk'tan olay karar - Son Dakika
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