Seçimlerde 2 bin 564 seçmenin bulunduğu Kırveli Mahallesi'nde muhtarlık için 6 aday yarışırken, 611 seçmenin yer aldığı Caferbey Mahallesi'nde ise 4 aday muhtar olabilmek için yarışacak.

Manisa 'nın Salihli ilçesine bağlı Kırveli ve Caferbey mahalleleri yarın yeni muhtarlarını seçmek için sandığa gidiyor. İki mahallede 10 aday muhtar olabilmek için yarışacak.

Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Salihli'de 2 mahalle sandığa gidiyor - Son Dakika

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