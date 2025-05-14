Salihli'de şehit oğluna doğum günü sürprizi - Son Dakika
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Salihli'de şehit oğluna doğum günü sürprizi

Salihli\'de şehit oğluna doğum günü sürprizi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi, Şırnak'ta 2016 yılında şehit olan Salihlili Uzman Çavuş Süleyman Gür'ün oğluna 8'nci yaş gününde sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

14.05.2025 12:18
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi, Şırnak'ta 2016 yılında şehit olan Salihlili Uzman Çavuş Süleyman Gür'ün oğluna 8'nci yaş gününde sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

30 Eylül 2016 tarihinde Şırnak'ta şehit olan Salihlili Uzman Çavuş Süleyman Gür'ün oğlu babası şehit olduktan 7 ay sonra dünyaya geldi. Babasının ismini taşıyan Süleyman Gür, bugün 8 yaşına adım attı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey, Gür ailesini evinde ziyaret ederek Süleyman Gür'ün doğum gününü kutladı. Kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfleyen Süleyman Gür'e, Dernek Başkanı Yusuf Kıyışkan tarafından hediyeler verildi.

"Umut dolu bir çocuk"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkan Gazi Yusuf Kıyışkan, "Küçük Süleyman, babası şehit olduğunda henüz anne karnındaydı. 12 Mayıs 2017 tarihinde dünyaya gelen bu özel evlat, bugün aklı, çalışkanlığı, duruşu ve yüreğiyle kahraman bir babanın izinden yürüyen, vatanına ve milletine hayırlı bir birey olma yolunda ilerleyen umut dolu bir çocuk. O, sadece bir evlat değil; Aziz Şehidimiz Süleyman Gür'ün gururla taşıyacağı bir miras, camiamızın gözbebeği, bu milletin onur kaynağıdır. Ailemizin fedakar annesi Merve Gür ise, hem bir eşin hem de bir annenin yükünü onurluca omuzlayan, sabrıyla ve sevgisiyle evladına hem anne hem baba olan güçlü bir yürektir. Onun mücadelesi, şehidimizin emaneti olan Süleyman'ı en güzel şekilde yetiştirme çabası hepimiz için bir ilham kaynağıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle bir kez daha Aziz Şehidimiz Süleyman Gür'ü rahmet, minnet ve dualarla anıyor; kıymetli emaneti Süleyman'a sağlıklı, başarılı ve aydınlık bir gelecek diliyoruz. Doğum günün kutlu olsun Süleyman Sen kahraman bir babanın, vefakar bir annenin ve bu milletin gururusun" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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