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Salihli Elektrikçiler Odası 5. kez Çelikkol'a emanet - Son Dakika

Salihli Elektrikçiler Odası 5. kez Çelikkol'a emanet

19.02.2022 18:26
Salihli Elektrikçiler Odası 5. kez Çelikkol'a emanet

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Elektrik ve Radyo Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Bahadır Çelikkol, 5. kez seçilerek güven tazeledi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Elektrik ve Radyo Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Bahadır Çelikkol, 5. kez seçilerek güven tazeledi.

320 üyesi bulunan Salihli Elektrik ve Radyo Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan genel kurulu Beyaz Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (MESOB) Hasan Geriter yaptığı genel kurulda başkanlık için odanın 4 yıllık başkanı Bahadır Çelikkol ile Süleyman Uyar yarıştı. Kongrede kullanılan 291 oyun, 209'unu alan Bahadır Çelikkol, yeniden odanın başkanı seçildi. Bir oyun geçersiz sayıldığı kongrede diğer aday Süleyman Uyar ise 81 oy aldı.

Olağan genel kurulda 5. kez başkanlığa seçilen Bahadır Çelikkol, "Tecrübemizle üyelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Genel kurulumuza katılan üye ve esnaf odası başkanları ile davetlilere teşekkür ediyorum" dedi.

Bahadır Çelikkol Başkanlığı'ndaki Salihli Elektrik ve Radyo Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetim kurulu Uğur Güngör, Özcan Cin, Hakan Bilgiç, Evren Tire, İlker Şarlı ve Kamil Aydın'dan oluşurken, denetim kurulu ise Hakkı Karamancı, Doğan Can Sever ve Feridun Doymaz'dan oluştu. - MANİSA

Salihli Elektrikçiler Odası 5. kez Çelikkol'a emanet
Salihli Elektrikçiler Odası 5. kez Çelikkol'a emanet
Salihli Elektrikçiler Odası 5. kez Çelikkol'a emanet
Salihli Elektrikçiler Odası 5. kez Çelikkol'a emanet

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Salihli Elektrikçiler Odası 5. kez Çelikkol'a emanet Salihli Elektrikçiler Odası 5. kez Çelikkol'a emanet Minibüsçüler ve Dolmuşçular Odası Başkanlığı'nın olağan genel kurul seçimi yapıldı Minibüsçüler ve Dolmuşçular Odası Başkanlığı'nın olağan genel kurul seçimi yapıldı

Esnaf ve Sanatkarlar, Salihli, Radyo, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Salihli Elektrikçiler Odası 5. kez Çelikkol'a emanet - Son Dakika


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