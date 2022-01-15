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Salihli Şoförlerde yeni başkan Samet Balgönül oldu - Son Dakika

Salihli Şoförlerde yeni başkan Samet Balgönül oldu

15.01.2022 18:15
Salihli Şoförlerde yeni başkan Samet Balgönül oldu

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın 43. Olağan Genel Kurulunda yeni başkan Samet Balgönül oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın 43. Olağan Genel Kurulunda yeni başkan Samet Balgönül oldu. Seçimi 4 oy farkla kazanan Balgönül, omuzlarda taşındı.

1033 üyesi bulunan Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın 43.Olağan Genel Kurulu Büyükhan Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(MESOB) Başkanı Hasan Geriter'in yaptığı genel kurulda, başkanlık için mevcut başkan Murat Dağıstanlı ile Salihli Toplu Taşıma Kooperatifi Başkanı Samet Balgönül yarıştı.Kongrede 1033 üyeden 741'i sandık başına gitti. Kullanılan oylardan 370'ini alan Samet Balgönül, Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın yeni başkanı seçildi. 5 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Murat Dağıstanlı ise 366 oy aldı. Sonucun açıklanmasının ardından başkan seçilen Samet Balgönül, arkadaşları tarafından omuzlarda taşındı.

Kongrede seçimi kazanıp, Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın yeni başkanı seçilen Samet Balgönül "Bu seçimin kaybedeni yok. Kazanan şoför esnafımız olmuştur. Bu seçimde odanın tozlu rafları tekrar silinecek. Seçimden önce verdiğimiz sözleri bir bir hayata geçireceğiz" dedi.

Samet Balgönül Başkanlığı'ndaki Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası yönetim kurulu Kemal Sezer, Ali Osman Candemir, Hidayet Açıkgöz, Mustafa Çelik, Serdar Orhan, Abdullah Tel, Hamza Özbek ve Zafer Özçil'den oluşurken, denetim kurulu ise Cengiz Yılmaz, Muhammed Pulat ve Emrah Çelik'ten oluştu. - MANİSA

Salihli Şoförlerde yeni başkan Samet Balgönül oldu
Salihli Şoförlerde yeni başkan Samet Balgönül oldu
Salihli Şoförlerde yeni başkan Samet Balgönül oldu
Salihli Şoförlerde yeni başkan Samet Balgönül oldu
Salihli Şoförlerde yeni başkan Samet Balgönül oldu
Salihli Şoförlerde yeni başkan Samet Balgönül oldu

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Hasan Geriter, Salihli, Manisa, Düğün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Salihli Şoförlerde yeni başkan Samet Balgönül oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Salihli Şoförlerde yeni başkan Samet Balgönül oldu - Son Dakika
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