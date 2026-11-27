Salihli Ticaret Borsası, eğitime destek çalışmaları çerçevesinde Kula'daki 200 ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencisine mont ve eşofman yardımı yaptı.

Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi H. Hüseyin Leblebici, Yunus Bayramiç ve Genel Sekreter Turan Yalçın, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Taşçı'yı makamında ziyaret etti ve öğrenciler için hazırlanan mont ile eşofmanları teslim etti. Ziyaret sırasında konuşan Leblebici, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy'un öncülüğünde Salihli, Kula ve Selendi'de ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik eğitim desteklerinin her yıl devam ettiğini belirtti ve "Öğrencilerimizin kış aylarını daha rahat geçirmeleri için mont ve eşofman desteğinde bulunduk. Eğitime verdiğimiz destek imkanlarımız ölçüsünde devam edecek. Daha güçlü yarınlar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Taşçı da yapılan yardımlardan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, desteklerin öğrencilerin eğitim hayatına önemli katkı sağladığını ifade etti. Taşçı, öğrencilere ulaştırılmak üzere teslim aldıkları yardımlar nedeniyle Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.