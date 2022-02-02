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SAMEK'lerde yeni dönem kayıtları başladı - Son Dakika

SAMEK'lerde yeni dönem kayıtları başladı

02.02.2022 12:30
SAMEK'lerde yeni dönem kayıtları başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (SAMEK), salgın tedbirleri dolayısıyla ara verilen eğitimlerine yeniden başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (SAMEK), salgın tedbirleri dolayısıyla ara verilen eğitimlerine yeniden başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (SAMEK) salgın tedbirleri dolayısıyla ara verilen eğitimler başlıyor. Yeni eğitim dönemi için kayıtların 1-8 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtilirken 8 merkez 25 branşta yapılacak eğitimler ise 21 Şubat Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Yüz yüze eğitimlerde kurs merkezlerinde de salgın tedbirleri üst seviyede tutulacak.

Konuyla ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Salgın tedbirleri dolayısıyla ara verilen SAMEK eğitimlerimiz yeniden başlıyor. 8 merkezde, 25 branşın yer alacağı kurslar için ön kayıtlar 1-8 Şubat tarihleri arasında www.sakarya.bel.tr adresinden yapılabilecek. Ön kayıtlara göre açılacak kurs ilanlarımız ise 10 Şubat Perşembe günü açıklanacak. Kesin kayıtlarımız ise 11-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt sürecinin ardından da eğitimler 21 Şubat Pazartesi günü başlayacak" ifadelerini kullanıldı. - SAKARYA

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pazartesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel SAMEK'lerde yeni dönem kayıtları başladı - Son Dakika


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