Samet Çaputoğlu: Engelleri Aşan Bir Başarı Hikayesi

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı sporcularından Samet Çaputoğlu, azmi ve kararlılığıyla üstün bir başarı hikayesine imza atıyor.

Azmiyle engelleri aşan Ümraniye Belediyesi Sporcusu Samet Çaputoğlu, başarılarıyla pek çok sporcuya örnek teşkil ediyor. 31 yaşındaki milli yüzücü, çocukluğunu hastanelerde birçok ameliyat geçirmesine rağmen sporla hayata tutundu. Eğitim hayatı sağlık sorunları nedeniyle aksasa da, yüzme sporu sayesinde hem fiziksel hem de ruhsal olarak önemli bir gelişim gösterdi. Serebral palsi hastalığına ve görme kaybına yol açan optik atrofiye rağmen hayata yüzerek tutunan Çaputoğlu, şimdiye kadar katıldığı yarışmalarda 40'tan fazla madalya kazandı. 10 yıldır lisanslı sporcu olarak yarışmalara katılan Çaputoğlu, haftanın dört günü Ümraniye Engelsiz Spor Merkezi'nde antrenmanlarına düzenli olarak devam ediyor. Spora olan tutkusu ve disiplinli çalışması sayesinde birçok başarıya imza atan Çaputoğlu, engelli bireyler için spor tesislerinin ve doğru yönlendirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. - İSTANBUL