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Samet, protez kollarına kavuşuyor - Son Dakika

Samet, protez kollarına kavuşuyor

05.11.2021 17:10
Samet, protez kollarına kavuşuyor

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Samet Aktepe'ye protez kol takılması için gerekli olan 2 milyon 60 bin lira toplandığını duyurdu.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Samet Aktepe'ye protez kol takılması için gerekli olan 2 milyon 60 bin lira toplandığını duyurdu.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çatı işçiliği yapan babasına geçen yıl yardım ederken elektrik akımına kapılan ve iki kolu omuzdan kesilmek zorunda kalan 18 yaşındaki Samet Aktepe için İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, seferber oldu. Samet'e protez kollar takılması için Başkan Kaya'nın girişimleri sonucunda Aydın Valiliği'nin izni ile 25 Mart'ta yardım kampanyası başlatıldı. 2 milyon 60 bin liranın toplanması hedeflenen kampanyaya hayırseverlerden yaklaşık 9 ayda 1 milyon 368 bin lira destek geldi. Tedavisinin gerçekleştirilmesi için 692 bin liraya daha ihtiyacı olan Samet Aktepe, ünlü sanatçı Haluk Levent'in özel bir televizyon kanalında yayımlanan programının konuğu oldu. Ünlü sanatçıların da katıldığı programda Levent, Aktepe'nin yaşadığı talihsiz kazayı anlattı. "Samet'in hayatına dokunalım" diyen Levent, tüm hayırseverleri Aktepe'ye yardım etmeye çağırdı. Levent'in yaptığı çağrı ülke geneli ve yurt dışında karşılık bulurken, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aktepe'nin tedavisi için gerekli olan 2 milyon 60 bin liranın tamamının toplandığını açıkladı.

Haluk Levent ve hayırseverlere teşekkür etti

Samet Aktepe ile ilgili müjdeli haberi, sosyal medya hesabından vatandaşlara duyuran Başkan Kaya, "Değerli vatandaşlarımız, talihsiz bir kaza sonucu kollarını kaybeden Samet Aktepe kardeşimizin protez kol tedavisi için gerekli 2 milyon 60 bin TL toplanmıştır. Yardım kampanyasının başladığı 9 aylık süre zarfında Samet'e umut olan tüm hayırseverlere ve yaptığı programla kampanyayı sonuçlandıran, dertlilerin sesi, Türkiye'nin Haluk Abi'si, değerli sanatçımız Haluk Levent'e teşekkür ediyorum. Şu güzel haberi sizlere duyurmayı nasip eden rabbime şükürler olsun. Samet'in yeniden hayata dokunmasına vesile olan tüm isimsiz kahramanlar iyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Samet, protez kollarına kavuşuyor
Samet, protez kollarına kavuşuyor
Samet, protez kollarına kavuşuyor
Samet, protez kollarına kavuşuyor

Aytekin Kaya, İncirliova, Protez, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samet, protez kollarına kavuşuyor - Son Dakika


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