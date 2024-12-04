Şampiyon Dövüşçü Mücahit Turgut'tan Başkan Torun'a Ziyaret - Son Dakika
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Yerel

Şampiyon Dövüşçü Mücahit Turgut'tan Başkan Torun'a Ziyaret

Şampiyon Dövüşçü Mücahit Turgut\'tan Başkan Torun\'a Ziyaret

Dünya K1 Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada WMAOC kemerini kazanarak büyük başarılara imza atan Mücahit Turgut, sevinç durumunu Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ile paylaştı. Başkan Torun, Turgut'u tebrik ederek genç sporculara destek sözü verdi.

04.12.2024 11:00  Güncelleme: 11:02
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Turnuva şampiyonu Bilecikli dövüş sporcu Mücahit Turgut, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'u ziyaret ederek, sevincini başkan ile paylaştı.

Dünya K1 Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada WMAOC kemerini kazanan Osmanelili dövüş sporcusu Mücahit Turgut, büyük bir başarıya imza attı. Şampiyon, Afganistanlı rakibini nakavt ederek şampiyonluğu ve kemerini kazandı.

Şampiyonluğunun sevincini başkan Torun ile paylaştı

Başarısının ardından Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'u makamında ziyaret eden Mücahit Turgut, şampiyonluğunun sevincini paylaştı. Başkan Torun, şampiyon sporcuyu tebrik ederek, "Bilecik'in gurur kaynağı olan sporcumuzu yürekten kutluyorum. Mücahit Turgut gibi sporcularımız sayesinde şehrimizin adını uluslararası platformlarda duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gençlerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Mücahit Turgut ise, önümüzdeki günlerde bir unvan maçına daha çıkacağını belirtti. Zorlu hazırlık sürecinde yaşadığı sakatlıklara rağmen unvanı Osmaneli'ne getirmek için canla başla çalıştığını ifade eden şampiyon sporcu, hedefinin gençlere örnek olmak olduğunu söyledi.

Ziyaretin sonunda Başkan Torun, şampiyon sporcuya özel bir hediye takdim ederek, bunun genç sporcular için bir ilham kaynağı olmasını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şampiyon Dövüşçü Mücahit Turgut'tan Başkan Torun'a Ziyaret - Son Dakika

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