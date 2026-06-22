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Şampiyon Sporcuya Plaket

Şampiyon Sporcuya Plaket
22.06.2026 14:03
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Rektör Prof. Dr. Özölçer, dünya şampiyonu Sude Nur Basancı'yı kabul edip tebrik etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, FISU Dünya Üniversiteler Combat Sporları Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan milli sporcu ve BEUN Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Sude Nur Basancı'yı kabul etti.

8-13 Haziran 2026 tarihleri arasında dünyanın farklı ülkelerinden başarılı sporcuların mücadele ettiği organizasyonda Muaythai branşında ringe çıkan milli sporcu Sude Nur Basancı, şampiyonluk yolunda güçlü rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Uluslararası arenada elde ettiği tarihi başarının ardından Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, dünya şampiyonu Sude Nur Basancı ile başarı yolculuğu ve şampiyona süreci hakkında bilgi aldı. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, göstermiş olduğu üstün performans ve kazandığı dünya şampiyonluğu dolayısıyla Basancı'yı tebrik ederek teşekkür belgesi ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin kuruluş yılı olan 1924'ü ve kuruluş adı Maden Mühendislik Mektebini simgeleyen özel plaketi de başarılı sporcuya hediye etti.

Rektör Özölçer'den Dünya Şampiyonuna tebrik ve plaket

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ziyaret kapsamında yaptığı konuşmada şu ifadeleri dile getirdi:

"Üniversitemizin ve ülkemizin adını uluslararası alanda gururla duyuran sevgili öğrencimiz Sude Nur Basancı'yı yürekten kutluyorum. Dünya şampiyonluğu gibi son derece önemli bir başarıya ulaşmak büyük emek, disiplin ve kararlılık gerektirir. Sude Nur'un daha önce de elde ettiği dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarındaki dereceler; azmin, inancın ve sistemli çalışmanın da en güzel örneklerinden biridir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında sportif, kültürel ve sosyal alanlarda da en iyi şekilde yetişmelerini önemsiyoruz. Sude Nur Basancı, kazandığı altın madalya ile hem ülkemize hem de üniversitemize yeniden büyük bir sevinç yaşatmıştır. Sevgili öğrencimizi, değerli antrenörlerini, Spor Bilimleri Fakültemizin kıymetli akademisyenlerini ve bu başarıda emeği bulunan herkesi gönülden tebrik ediyor; değerli öğrencimize spor kariyerinde ve yükseköğrenim hayatında başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şampiyon Sporcuya Plaket - Son Dakika

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