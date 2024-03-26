Adıyaman\'ın Samsat ilçesi altyapı kategorisinde Play-Off Grubuna yükseldi

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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde altyapı kategorisinde Samsat Spor Play-Of Grubuna yükseldi.

Adıyaman Esentepe Stadyumunda karşılaştığı Adıyaman Kartal Spor'u 5 - 2'lik skorla yenen Samsat Sporlu gençler isimlerini Play-Off Grubuna yazmayı başardılar.

Altyapı kategorilerinde U-14 liginde Play-Of'lara kalma başarısı gösteren Samsat Spor, U-16 liginde de grubundaki maçları namağlup tamamlayarak adını Play-Off Grubuna yazdırdı. Grubunda karşılaştığı rakiplerini farklı skorlarla yenen Samsat Sporun hedefi Play-Off Grubunda da aynı başarıyı göstermek.

U-16 Takımı Teknik Sorumlusu Rıdvan Elpeze, "Grubumuzu namağlup tamamlayarak Play-Off'lara kaldık. Yeni kurulmuş bir ekibiz. Kısa sürede çok iyi bir takım olduk. Hedefimiz daima en iyisini yapmak. Play-Of müsabakalarında da ilçemizi en güzel şekilde temsil etmeye çalışacağız "diye konuştu. - ADIYAMAN