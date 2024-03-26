Adıyaman'ın Samsat ilçesi altyapı kategorisinde Play-Off Grubuna yükseldi - Son Dakika
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Adıyaman'ın Samsat ilçesi altyapı kategorisinde Play-Off Grubuna yükseldi

Adıyaman\'ın Samsat ilçesi altyapı kategorisinde Play-Off Grubuna yükseldi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde faaliyet gösteren Samsat Spor, altyapı kategorisindeki başarılı performansıyla Play-Off Grubuna yükseldi. U-14 ve U-16 liglerinde rakiplerini farklı skorlarla mağlup eden Samsat Spor, Play-Off müsabakalarında ilçeyi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

26.03.2024 15:53  Güncelleme: 15:55
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde altyapı kategorisinde Samsat Spor Play-Of Grubuna yükseldi.

Adıyaman Esentepe Stadyumunda karşılaştığı Adıyaman Kartal Spor'u 5 - 2'lik skorla yenen Samsat Sporlu gençler isimlerini Play-Off Grubuna yazmayı başardılar.

Altyapı kategorilerinde U-14 liginde Play-Of'lara kalma başarısı gösteren Samsat Spor, U-16 liginde de grubundaki maçları namağlup tamamlayarak adını Play-Off Grubuna yazdırdı. Grubunda karşılaştığı rakiplerini farklı skorlarla yenen Samsat Sporun hedefi Play-Off Grubunda da aynı başarıyı göstermek.

U-16 Takımı Teknik Sorumlusu Rıdvan Elpeze, "Grubumuzu namağlup tamamlayarak Play-Off'lara kaldık. Yeni kurulmuş bir ekibiz. Kısa sürede çok iyi bir takım olduk. Hedefimiz daima en iyisini yapmak. Play-Of müsabakalarında da ilçemizi en güzel şekilde temsil etmeye çalışacağız "diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'ın Samsat ilçesi altyapı kategorisinde Play-Off Grubuna yükseldi - Son Dakika

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